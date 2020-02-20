新冠肺炎疫情延燒，已釀社區感染首例，中部更成為肺炎重災區，開學在即，彰化縣17日要求縣內大專院消須於3日內將居家檢疫中的陸港澳學生安排返校集中管理，引發部分學生反彈；衛生局強調，若不配合防疫政策將開罰並限期改善，否則不排除連續開罰。

全台大專院校原本多在本月17日至24日期間開學，因疫情升溫教育部統一規定延期到25日之後；許多陸港澳學生陸續在7日起至10日之間返台等開學，依中央最新規定10日起必須居家檢疫滿14天，亦即將於24日就可期滿解禁。

部分港澳僑生得知要在校住宿，出現反彈、甚至拒絕上校車移動情形，因擔心返校集中住宿，即使房間獨立但衛浴共用，反而容易製造交叉感染，希望能繼續在校外租屋處自行完成剩餘居家檢疫工作。但因中部近日大規模疫調，醫政單位人力忙翻，單靠一支手機難以掌控追蹤行蹤。

彰化縣衛生局長葉彥伯指出，不論居家隔離或是居家檢疫對象，都必須待在固定地點，完全不能外出；但多數大學的健康管理並未完全落實，而租屋生非本國民，行蹤難以掌握，目前肺炎疫情仍持續擴大，為求謹慎，要求校方通知並安排所有陸港澳學生返校住宿，便於集中管理，更能落實防疫規定。

葉彥伯強調，疫情嚴峻，防疫不能有漏洞，是因學生身分，這些陸港澳學生是因為學生的身分才能夠來台，入境後就必須全力配合台灣防疫政策，若不配合者將可依法開罰15萬，並限期一天改善，未改善則可連續開罰。

(中時 )