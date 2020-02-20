占地18公頃的新竹市左岸水源出入口東側的「水源草原」20日正式啟用。（陳育賢攝）

占地18公頃的新竹市左岸水源出入口東側的「水源草原」20日正式啟用。（陳育賢攝）

新冠肺炎疫情搞的人心惶惶，大夥不敢到人多的室內空間，那就來開放的戶外草原呼吸流動的新鮮空氣吧！

占地18公頃的新竹市左岸水源出入口東側的「水源草原」20日正式啟用，市長林智堅表示，水源草原是頭前溪沿岸最大的草原綠地，可供民眾野餐、漫步、玩飛盤，另還有長1.3公里、寬4米的水岸自行車道，歡迎民眾來體驗這個全新的打卡祕境，享受綠意盎然的左岸大草原。

市府指出，「水源草原」位於新竹市頭前溪左岸棒球場東側至國道1號之間，可由水源出入口進入。市府此次是爭取到經濟部水利署「全國水環境改善計畫」，辦理「高灘地水環境綠化改善工程（第1期）」，整理廣達18公頃、相當於428個標準籃球場的草原。

其中「水源草原」保留了6公頃的自生牧草草原，並依地勢重新梳理土坡改為遊戲草丘，草原同時銜接既有自行車道與運動公園，往西可直達台15省道的竹港大橋、南寮漁港，體驗香山溼地之美，往東可達柯子湖人工溼地及千甲空氣品質淨化區，讓左岸成為1條結合生態與休閒的放鬆綠帶。

此次工程也特別在台68線高架橋旁利用遮陰空間，設置5處休憩平台、1處臨水觀景平台，提供民眾野餐和騎士休憩時欣賞草原風光。

市長林智堅指出，頭前溪是新竹市的母親河，蘊藏豐富水岸資源並孕育城市發展，但過去缺乏整體規畫，導致雜草叢生、空間零碎、出入口標示不清。

市府近年秉持「生態優先、景觀營造、低度維護管理」3大原則，讓左岸「荒地變綠地」，增設廣大綠帶、闢建優質運動空間、並全面提升出入口交通指標系統，至今已陸續投入近7.5億元推動新竹左岸改造計畫。

(中時 )