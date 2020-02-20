台股早盤在美股高科技類股持續創波段新高的激勵，指數開盤持續推高，不過，整體量能不足，加上季線反壓，指數開高後隨即震盪走低，終場以11725.09點作收，下跌33.75點，跌幅0.28％，成交金額1324.13億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，Fed本周最新釋出的貨幣政策會議紀錄顯示，坦承雖然新冠病毒肺炎的確對經濟展望帶來新的風險，但對於今年保持利率不變，仍謹慎樂觀，且1月底的經濟看來似乎比原先預期還要強勁。雖然帶動美股持續走高，但觀察蘋果日前也開始下修今年財測，因此，以目前狀況整體疫情蔓延是在2月之後，後續經濟狀況或許會改變聯準會的看法。

今天盤面雖然大盤收黑，但櫃買市場收高，且漲停家數大於集中市場，顯示投機氣氛在，技術指標中日KD指標目前雖然持平，但仍未下彎，RSI指標雖略為轉弱，惟仍未明顯落入空方區，因此，多方仍保留反攻機會；但就短期三條均線都下彎，且季線反壓大，加上近期融資增加速度明顯增加，外資未平倉多單持續減少來看，指數上檔壓力仍不小，操作上仍須謹慎。

櫃買指數收在147.91點，上漲0.62點，漲幅0.42％，成交金額412.98億元。

(時報資訊)