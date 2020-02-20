原相(3227)今(20)日舉辦法人說明會，原相去年第四季營運優於預期，單季每股獲利為2.45元，創下2008年第三季以來新高，累計去年每股獲利6.23元，相較於107年略減，主要是因為108年第一季落底所致。

原相去年第四季合併營收19.38億元，季增加7.6%、年增加55.3%，營業淨利4.18億元，季增加19.2%、年增加248.4%，稅後淨利為3.32億元，季增加7%、年增加194.6%，單季每股獲利為2.45元，創下2008年第三季以來新高，單季毛利率為58.2%，相較去年第三季增加0.2個百分點，主要是因為高階電競滑鼠的出貨增加，

財務長羅美煒表示，原相去年第四季表現優於預期，主要是因為今年春節比較早，有部分客戶提早拉貨所致，包括滑鼠、遊戲機、穿戴以及安防Sensor等產品表現都比預期好。

累計原相108年合併營收60.75億元，年增加10.2%，營業淨利9.61億元，年增加4.3%，稅後淨利為8.3億元，年增加1.6%，全年每股獲利為6.23元，全年毛利率為57.9%。

羅美煒表示，回顧108年，原相整體產品組合優於107年，滑鼠、遊戲機上出貨相較107年略減，營收成長主要是來自於TWS產品線進入量產，安防也進入量產，還有一些新產品也開始量產。

(時報資訊)