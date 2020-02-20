婆婆開心買到口罩。(蔡依珍攝)

藥師謝玄妙說，昨晚總動員包了2個小時才包完600片口罩。(蔡依珍攝)

鄭文燦視察允諾向中央反映藥師辛勞，也呼籲民眾體諒跟尊重。(蔡依珍攝)

「我們真的很委屈！」口罩實名制20日開始增量，桃園市長鄭文燦到藥局視察，藥師不禁埋怨，實名制上路本來就負擔重，增量更是得花加倍人力物力包裝、販售，自己加聘工讀生、藥師也加班因應，全都是「做公益」，忙中還有「第三隻手」趁機行竊只能認賠，鄭允諾向中央反映，也呼籲民眾體諒跟尊重。

因應國內醫用口罩徵用產能提升，今起包括健保特約藥局及衛生所，成人口罩由200片提升至400片，兒童口罩由50片提升至200片，成人口罩購買方式仍維持7天內2片，因應下周開學需求，兒童口罩購買方式則改為7天內4片，但限12歲以下兒童健保卡購買。

鄭文燦赴桃園區新永安藥局視察口罩銷售狀況，排隊人龍依然絡繹不絕，還遇到有婆婆排隊40分鐘，插卡後顯示今日已在其他藥局購買過的狀況，藥師只能好言相勸告知。

「賣口罩比調配處方籤用藥的人還多！」藥師謝玄妙感嘆，口罩份數增加，包裝、排隊、過卡、銷售都要加倍人力和物力，昨晚包了2個小時才包完600片口罩，工讀生薪資、藥師加班費、口罩包材費等，都要自己承擔，處方籤領藥的業務仍要推動，「增加多少支出我都不敢計算！」

「真的很委屈！」謝玄妙說，部分民眾排隊排出火氣，有時系統出錯得重開機要久候、有時忙中算錯最後一位領了號碼牌沒買到、有時不小心健保卡給錯或忘了還，都會惹來怒罵，混亂中還遇到順手牽羊，架上藥品、乾洗手不見，都只能認賠，有時還得把自己的口罩配額讓給客人，真的很無言。

謝玄妙說6日開賣以來都沒休息，遇到不理性民眾真的會怨嘆何必放棄休假來賣口罩，但她認為，很高興看到藥師站出來為防疫盡一分力，也讓外界知道藥師的重要性，笑言過去「見紅就休」，228紀念日當天可能會「為了口罩開門」，發完再休假。

「都會局藥局要花4小時才能消化！」鄭文燦說，藥局本身仍有藥品業務要推動，協助銷售實名制口罩負擔加重，但營收不會因賣口罩增加，呼籲市民在排隊購買口罩時能給藥局同仁多一點支持與尊重，將向中央建議增加衛生所的配送量，減少藥局的負擔。

但衛生局長王文彥坦言全市衛生所僅13個據點，對比605家健保特約藥局，效果有限，仍呼籲看病、陪病、探病和有呼吸道症狀者再戴口罩，勤洗手與注重環境清潔更重要。

(中時 )