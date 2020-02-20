工業電腦廠凌華（6166）與思渤科技20日宣布，共同合作開發ROScube自駕車測試套件，導入ROS技術在自主駕駛車輛的虛擬測試與驗證，產生多樣化測試環境，提升測試穩健度及減少開發成本，搶攻自駕車驗證商機。

凌華新世代機器人平台事業處總監陳家榜表示，自駕車時代隨著AI技術趨向成熟，產業發展速度逐步加快，將借重思渤在自駕車領域累積多年經驗及虛擬模擬能力，搭配凌華機器人作業系統（ROS）與AI的優質控制器，提供全球客戶基於ROS平台的自駕車測試套件。

凌華去年9月宣布成為Open Robotics所主持的ROS 2技術指導委員會（TSC）成員之一，進一步拓展邊緣運算在視覺AI機器人、自駕車和工業自動化三大領域應用。

根據波士頓顧問公司（BCG）預測，2025年全球自主駕駛車輛市場上探420億美元，2035年市場規模將翻倍成長；汽車產業隨著人工智慧技術與半導體元件不斷提升，推升自駕車感知、決策與控制系統快速發展。

凌華與思渤共同開發ROScube自駕車測試套件，率先導入ROS2技術於自主駕駛車輛虛擬模擬與驗證中，並將模擬資料與演算法結果進行實時資訊交換，藉以得出更為精確的模擬結果，以提升自駕車測試的穩健度並減少開發成本。

凌華表示，相較目前使用ROS 1為自動駕駛開發基底，公司開發的工業級ROS控制器搭載獨家ROS 2開發環境Neuron SDK，提供高效率通訊方式進行實時溝通，確保自駕車間與道路裝置的即時資料共享、傳輸效率及安全性。

凌華元月營收6.24億元，年減35.27％，主要受春節工作天數較短影響，法人表示，凌華首季訂單能見度良好，但因去年比較基期較高，預期第一季營收將持穩高檔，可望與去年同期相當。

(工商 )