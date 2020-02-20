因新冠肺炎疫情打擊海航集團履行財務責任的能力，外媒引述知情人士指出，海航集團總部所在地海南省政府正就接管該集團進行談判，並出售其航空資產。海航集團直接控制或持有多家大陸本土航空公司的股份，包括其旗艦企業海南航空。

路透援引外電消息，海航集團曾是積極參與併購的陸企之一，曾斥資500億美元打造一個包括德意志銀行與希爾頓飯店集團的商業帝國。不過，在兩年前，受到大陸當局與其他海外監管機構的審查後，該公司開始出售上述資產，並將關注重點轉向航空與旅遊等核心業務。

2019年12月，海航集團董事長陳峰表示，公司面臨現金流短缺，被迫推遲2019年的部分工資支付，但誓言要在2020年解決其流動性風險。

最近數周，大陸爆發新冠肺炎疫情造成海航集團承壓，疫情迫使大陸航空公司取消數千個航班。海航與其他航空公司試圖透過讓外籍機師休無薪假以減少損失。海航持有部分股權的香港航空14日表示，將裁員400人。

大陸航空監管機構上周承認航空業所面臨的困境，並表示將支持重組或合併，以幫助航空公司因應此次疫情。

(工商 )