目前防疫指揮中心發放口罩政策，為民眾憑健保卡向健保特約藥局及部分衛生所購買，然該項政策，卻造成藥局沉重負擔，尤其是「一人藥局」，更缺乏人力來處理額外包裝口罩、發送。國民黨立院黨總召林為洲今(20)日表示，藥局人手真的吃緊、快要吃不消，期盼政府能儘速提供協助。

林為洲表示，接獲數個新竹縣地方藥師、藥局陳情，表示都很樂意配合防疫指揮中心的政策，但人手真的吃緊、快要吃不消，期盼政府能儘速提供協助。

林為洲也說，除接到地方藥師們陳情外，也看到「藥師公會全聯會」臉書粉專上，有「可以請全聯會發起連署，讓政府知道基層藥師的痛苦嗎？」、「現在連做夢都夢到在發口罩」等留言。他表示，每日擴大發放口罩數量後，從取貨、分貨、發送等這些程序，必定會讓藥師們更加心力憔悴，不該讓這些醫療防疫第一線人員累垮。

林為洲指出，他已特別向衛福部反映藥師們的心聲與困難，為不影響藥師的執業品質，如處方判讀、藥品核對、正確調劑、藥物諮詢等，才能守護民眾的用藥安全與健康。他希望，衛福部儘速研議透過即將通過的「防疫紓困條例」，編列相關預算，讓藥局有經費可聘請工讀生或其他藥師團體提供之更佳運作模式，解決第一線藥師們發放口罩的人力吃緊問題，共同打贏這場防疫之戰。

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(中時電子報)