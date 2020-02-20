替食安把關，台南市政府農業局去年針對畜產場用藥及禽肉檢驗，700多家禽畜場僅有1家檢出未符標準，合格率高，多樣的規格化養殖，生產的禽畜產品提供民眾健康、衛生的營養來源，市長黃偉哲鼓勵民眾選購，推動各項抽查檢驗及稽查作業，確保消費者吃到在地、新鮮、健康的禽畜產品。

農業局長謝耀清表示，禽畜產品藥物殘留向來是民眾關心的健康議題，農業局去年度共抽驗南市627家畜牧場，包括肉豬490場、牛82場、羊55場共計3135件，均無違法用藥情形；另抽樣的148養禽場中，雞肉80場、鴨肉24場、鵝肉44場計296件中僅有一件不合格。

動保處處長吳名彬指出，禽畜產品從生產到餐桌，都有市府各單位把關及輔導，包括提升獸醫師及畜牧場安全用藥觀念、法規宣導，以及畜牧場生產管理、生物安全輔導、疫苗注射及疾病監控，減少疫病機率也降低用藥需求；動物飼育期不定時到畜牧場採樣檢驗監控，以杜絕違法用藥情形；豬隻拍賣市場抽驗瘦肉精等藥物殘留，屠宰場則有獸醫師再次把關，逐一檢查拍賣及屠宰的畜禽；相關產品上市後，衛生單位也會不定期抽驗檢測。

另外也查核畜牧場、化製車及化製廠，掌握斃死動物流向，同時聯合市府各單位執行違法屠宰聯合查緝，確保市面上銷售的畜禽產品來源安全無虞；農業局20日也邀集禽畜產業者舉行記者會，推廣優質產品，現場還有多樣料理展示，教消費者如何用好料做好菜。

(中時 )