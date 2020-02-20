新冠肺炎疫情延燒全球，各地紛紛傳出相關病例，停靠日本橫濱的鑽石公主號，截至目前621人確診染病，台人5人確診送醫，其餘人預計21日搭包機返台，不過魔術師陳日昇稍早在臉書直播，表示尚未拿到檢驗結果，擔憂搭不上包機。

魔術師陳日昇表示明天要搭上台灣包機，先決條件是附上日本官方陰性檢驗證明書，但檢驗已經過了兩天，多數人已經拿到報告等待明天返台，獨剩他和幾個人仍在等報告，若沒在今晚拿到報告，勢必無法搭上明天返台包機，讓他不得不抱怨是不是日本官方動作太慢了，接著質疑其他國家都幾百人在包機接送，台灣總共也才20多位，要全部送回台灣有這麼難嗎？

陳日昇臉書全文。（圖／魔術師陳日昇-視覺的衝擊臉書）

陳日昇直播影片。（圖／魔術師陳日昇-視覺的衝擊臉書）

陳日昇更表示自己超過14天隔離期，早就已經歸心似箭，如果明天沒能下船，就得跟船員在船上隔離14天，對於目前窘境讓他感嘆真的很灰心，直言：「陽性就把我送醫院，陰性就讓我趕包機吧，我真的不想再等了」。

(中時電子報)