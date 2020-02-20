2020大選國民黨慘敗，黨主席吳敦義引咎辭職，台北市前市長郝龍斌與立委江啟臣角逐新任黨主席。郝近日拜會前黨主席洪秀柱，除盛讚洪是黨內中流砥柱、精神令人敬佩，更感嘆國民黨必須「全齡化」，建立經驗的傳承並給年輕人舞台，而非將新兵推上火線當砲灰。

郝龍斌在臉書發文，內容如下：

洪秀柱，柱柱姊是國民黨的中流砥柱，這次還身先士卒，親自到台南艱困選區，為國民黨開疆闢土。今天來向柱柱姊請益，除了大談台南選舉的過程與心得之外，也針對兩岸問題、黨的路線、中華民國憲法、以及黨內青年培育等問題交換意見。

柱柱姊特別跟我強調，國民黨就是要堅定中華民國憲法路線。我也跟柱柱姊說，國民黨的核心價值就是堅持中華民國、反對台獨。

國民黨青年培育是我們非常重視的問題，柱柱姊一直主張「用壯育青」，讓中生代成為本黨的骨幹，更要積極「育青」，培育年輕新秀。當時柱柱姊培育的許多年輕人，現在也在政壇嶄露頭角、發光發熱。

這與我提出的「全齡化」概念一樣，國民黨的未來需要老、中、青的支持，把經驗不足的新兵推上火線，不僅會讓新兵當砲灰，更會連累到整個部隊打敗仗。所以應該要建立經驗的傳承，增加年輕人的歷練，但一定要給他們舞台與機會，促進黨內新陳代謝。

我們談了快兩個小時，也感謝柱柱姊提供許多寶貴意見，受用無窮。我離開前，柱柱姊還特地跟我說：「為了黨的將來，你一定要加油。」

為了國民黨的將來，我們一起加油！

(中時電子報)