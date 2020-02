HTC今(20)日揭開更完整的VIVE 家族,推出全新的 VIVE Cosmos系列,其中包括三款全新的VIVE Cosmos系列頭戴式顯示器,與三款可換式面板模組。VIVE Cosmos具有獨特設計,屬於高規電腦驅動的PC VR頭戴裝置,並且具備豐富的擴充功能,相容於多款模組化配件,可隨著使用者的習慣與需求,輕鬆調整及擴充升級頭戴式顯示器的功能。

HTC執行長Yves Maître表示:「我們的客戶希望獲得令人難以置信的VR體驗,我們很自豪地宣布推出專為各種類型的VR消費者所設計的全新VIVE Cosmos 系列產品,VIVE Cosmos是我們至今最具彈性及最多功能的頭戴式顯示器設備!無論消費者是剛開始接觸虛擬實境,或是追求頂級體驗的商業用戶,VIVE Cosmos都能提供出色的體驗經驗、舒適度以及隨時間而不斷發展的VR到XR之旅,消費者僅需輕鬆地更換面板,就能讓頭戴式顯示器升級。」

VIVE Cosmos頭戴式顯示器,具有以下特點:

(1)可更換面板:因為具備可換式面板模組設計,隨著時間能讓消費者依需求擴充更多應用,只要簡單地更換前置面板,就能讓功能與等級不斷提升。

(2)虛擬與現實彈指間轉換:創新的上掀式設計,讓使用者可以在幾秒鐘內於現實和虛擬現實之間轉換,其前所未有的配戴的舒適性與卓越的人體工程學設計讓使用者更能享受虛擬實境體驗。

(3)令人驚豔的視覺效果:VIVE Cosmos採用2880 x 1700超高畫質的顯示畫面,其相較於第一代VIVE提升了88%,更帶來了清晰的文字與圖像顯示效果。全新的LCD大幅減少紗窗效應所帶來的影響,提供使用者更好的視覺效果。

VIVE Cosmos Elite

VIVE Cosmos Elite配備外部追蹤器能滿足VR娛樂愛好者對於精準度的最高標的要求。VIVE Cosmos Elite配備基地台精準追蹤技術, SteamVR追蹤器更流暢操控,VIVE Cosmos Elite也支援VIVE生態系統週邊產品如VIVE移動定位器與無線模組,都可讓使用者體驗前所未有、無線材束縛的自由移動感受。

VIVE Cosmos Elite整套包含預先裝設的外部追蹤器面板,兩顆SteamVR基地台,兩只VIVE控制器,可以與第一代以及第二代的基地台搭配使用,也能夠配合第一代VIVE與VIVE PRO控制器,可以提供精準的定位追蹤以及大場域的使用環境。

VIVE Cosmos Elite適合精準度極高的遊戲如《節奏槍俠》(Pistol Whip)、Superhot VR、Audica、或多人遊戲Battlewake。

VIVE Cosmos Elite定價為新台幣 29,900元,將會在第一季尾聲時開賣,其搭載的外部追蹤面板於第二季將在全球各地以單件配件方式購得,可用以升級VIVE Cosmos Play 及 VIVE Cosmos,定價為新台幣6,600元。

VIVE Cosmos XR

VIVE Cosmos XR即將問世,是一款VIVE Cosmos的獨立式替代面板,首次為Cosmos帶來高解析度的透視鏡頭,第二季將首先發表開發者版本,VIVE Cosmos XR將透過VR顯示器提供幾近穿透性的視野並將VR顯示畫面呈現最佳化(100度的調節視野),將與現實世界與虛擬內容結合。例如:VR多人協作工作和遠端會議軟體VIVE Sync將集結VIVE Cosmos XR功能,以便將虛擬對象帶入現實環境中。VIVE Sync用戶可通過虛擬實境技術,進行虛擬實境會議,在真實的環境中融合虛擬的物品,同時能免費體驗3D繪圖、視頻播放、語音轉文字、使用iOS自訂形像與一鏈上傳檔至OneDrive及創建虛擬會議室等多項功能,可滿足不同企業用戶需求。

VIVE Cosmos XR配備高解析度的透視鏡頭,VIVE Cosmos XR清晰的將虛擬套疊在外部真實世界,完美地融合成另一種新境界的虛擬實境。更多關於Cosmos XR的資訊將於及將到來的遊戲開發者大會揭露。

VIVE Cosmos Play

VIVE Cosmos Play適合讓入門使用者輕鬆地進入高階虛擬實境領域,VIVE Cosmos Play使用Inside-out追蹤技術,不需架設基地台讓消費者立即開始他們的虛擬實境探索,並且隨著消費者需求的改變能進行彈性的調整與升級。

VIVE Cosmos Play適合虛擬實境的初階玩家,建議可嘗試VIVEPORT Video、《憤怒鳥VR: 豬之島》(Angry Birds VR: Isle of Pigs)、 The Curious Tale of the Stolen Pets及《 漁人傳說》( A Fisherman’s Tale)等內容,都是非常好的體驗。

VIVE Cosmos Play可以搭配使用VIVE的VR配件(例如VIVE Cosmos的所有面板)輕鬆升級。VIVE Cosmos Play的其他詳細訊息及定價將於後續公布。

預購及更多的資訊

VIVE Cosmos Elite將於2月24日至3月17日在全台HTC銷售通路(含實體通路及網路商店)進預購活動,可享有2個月VIVEPORT Infinity無限訂閱服務免費及可以優惠價新台幣9,990元(原價新台幣11,000元)加價購「VIVE Cosmos/ VIVE Pro通用無線模組」),享受無線自由的虛擬實境。此外,於指定通路購買,還可以享有活動加碼好禮,刷卡享12期分期0利率及「防潑水運動旅行兩用提袋」(市價新台幣790元)。

(中時電子報)