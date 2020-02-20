美國電動車大廠特斯拉（Tesla）股價飆不停，周三再度勁揚6.88%，收917.42美元，重回900美元大關。CNBC知名財經節目主持人Jim Cramer建議投資人將部分特斯拉持股獲利了結。

Jim Cramer表示，「如果你在我說的時候買進，我可能會在這時候賣掉一半持股，剩下的就繼續放著」，「若你是以280美元買進特斯拉，這時賣掉一半持股，那後續玩的就是靠賺來的錢，這是最好的投資方式。因為你是以單純的獲利來操作，永遠不會被愚弄。」

不過，他也提醒投資人必須堅守原則，一旦股價達到設好的停利點就該脫手，不能像許多分析師一直上修目標價，這是災難的根源且不夠嚴謹。

Jim Cramer曾經稱讚馬斯克是現代「P·T·巴納姆（P.T.Barnum）」，也曾因為馬斯克談公司私有化的議題而批評他，但Jim Cramer越來越看好特斯拉，去年12月更宣布自己變成特斯拉股票的多頭。

特斯拉周三股價收在917.42美元，漲幅6.88%創兩周最大，今年以來漲幅逾120%。在過去12個月中上漲了兩倍，遠超同期標普500指數13%的漲幅。

(中時電子報)