為因應25日各級學校開學，首日的新冠肺炎防疫工作整備，以及模擬未來萬一出現社區感染的醫護工作，新竹市長林智堅20日邀竹市5大責任醫院院長研討各項可能狀況，會中並達成共識組成資訊透明的「防疫作戰聯盟」，攜手守護竹竹苗區近158萬民眾的健康。

市長林智堅今天下午邀集竹市5所急救責任醫院包括台大醫院新竹分院洪冠予、新竹馬偕醫院蘇聰賢、新竹國泰醫院李興中、新竹國軍醫院崔以威、南門醫院劉建雄等5院院長以及衛生局長王宗曦召開防疫工作會議，共同研商醫療資源整備以及市民防疫工作部署。

林智堅指出，在防疫工作上，物資調度、疫情等資訊的透明是首要之務，這次邀集5所醫院院長，就是要即刻成立「防疫作戰聯盟」，針對醫院提出防疫需求，市府在第1時間盡全力提供協助，要做竹市醫療團隊最有力的好隊友。

5院院長則表示，在市府與衛生局的協調與分配之下，目前醫療物資皆獲合理分配，對於未來的防疫工作，各家醫院也已提前部署，包括醫療物資、隔離病床、病患出入動線規畫、出入口管控、醫療人力輪班等，做全方面的防疫整備，請竹竹苗民眾務必安心放心。

(中時 )