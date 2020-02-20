根據日本共同社獨家報導，新冠肺炎接連在陸日兩國擴大，大陸國家主席習近平原訂4月的日本國是訪問，延後的可能性增高。

共同社引述多名外交消息人士報導稱，中日兩國政府原訂本月底在東京召開國賓訪日磋商中最重要的會議「日中經濟夥伴關係磋商」副部級會議已決定延期，雙方原定在會中針對習近平訪日之際達成共識的成果，具體交換意見。

此外，曾考慮於本月下旬針對第三方市場展開的「民間經濟合作委員會」會議以及有關尖端技術合作的「日中創新合作機制」對話也因疫情而協調未果，這些都是為了配合習近平到訪而凸顯日中合作的會議。

另外，鑑於新冠病毒疾病疫情的擴大，兩國政府原本為實施夥伴關係進行磋商，但原訂本月中旬在北京舉行的科長級籌備會議也已延期。但陸方強調，為實現習近平訪日，兩國應當共同努力。日中外長15日在德國會談時，就依計畫在推進訪日準備工作上達成了一致。

不過據《讀賣新聞》發行的《The Japan News》報導指出，日本外務省亞洲大洋洲局長瀧崎成樹19在北京與陸外交部副部長羅照輝會談時，雙方確認將如期辦理習近平國是訪問，但也研擬到決定訪日延期前繼續開展準備工作。

北京決定延遲原定3月5日起召開的全國人民代表大會會議也對習近平訪日產生重大影響。報導說，負責中國外交工作的中共中央政治局委員楊潔篪計畫本月底訪日並與首相安倍晉三會談，雙方可能將持續協調至最後一刻。

(中時電子報)