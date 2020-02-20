全國高中以下學校因為新冠狀病毒肺炎防疫，而延遲至2月25日開學，面對即將到來的開學日，在疫情尚未穩定之前，高中以下各級學校約300萬名學生的防疫工作，將會是非常重要的一環。全國家長會長聯盟（以下簡稱全長聯）提出對於校園防疫措施的8點建議，希望各校在做準備與規劃時能夠更充分與完整。

全長聯提出的8點呼籲如下：

1. 各級學校須瞭解假期中是否有中港澳轉機、大陸旅遊史或是高風險接觸史，需要隔離防疫的學生。

2. 全校需在開學前進行全面性消毒，在開學後每一週都需要至少一次。

3. 於校門口進行體溫監控及消毒防疫，入校學生或校外人士皆應以酒精噴消雙手，如果體溫高於37.5度，即應勸導離校。

4. 防疫期間，校園應減少校外人士的進出，且暫不開放校區於放學後供社區居民使用。

5. 教育部應提供各級學校充分供應有需求學生的口罩，並且充分告知家長相關防疫規範。

6. 因為學校屬群聚場域，而每周上課五天，建議將「持有學生證或學費繳費證明的18歲以下學生得於7天內購買5個口罩」的規定納入口罩實名制中。

7. 提供居家隔離或是因為疫情無法到校上課的學生視訊上課的協助。

8. 在疫情尚未穩定前，若在校師生有確診病例則應辦理全校停課相關措施，待確診病例康復且全校師生未有新確診病例時，再行安排補課事宜。

全長聯表示，期待大家一起來守護我們的下一代，做好完備防疫相關流程作業，讓孩子能夠在學校健康學習，讓家長放心拚經濟。

(旺報 )