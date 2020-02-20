Gogoro 1 系列自 2015 年推出以來，憑藉著「以簡馭繁」的設計哲學與航太科技的造車工藝，成功打開 Gogoro 品牌知名度。而源於追求極致性能的 S Performance 系列，Gogoro S1 是為超越而生的經典車款， 從靜止加速到時速 50 公里只需 3.7 秒，為目前 Gogoro 所有車款中速度最快的巔峰之作。如今 Gogoro S1 突破 S Performance 一貫的黑色基調，以冰川基岩的磨光過程為靈感，簡潔內斂的全新車色「冰岩灰」破冰層而出，成為 Gogoro 不敗經典的又一力作。

「冰岩灰」讓 Gogoro S1 突破以往的黑色基調，以冰川基岩的磨光過程為靈感，襯托 Gogoro S1 流暢的零風阻線條，帶出 Gogoro 品牌獨特的造車工藝與性能。Gogoro S1 搭載的 G1-S 馬達，動力效能可輸出 7.2 [email protected] 5000 rpm 最大馬力及 202 Nm 最大輪上扭力，以隨傳隨到的強勁動力和瞬間釋放的扭矩爆發力，展現 Gogoro S1 競速模式的性能；輔以卓越的前懸系統阻尼可調、Gogoro 獨家鋁合金多連桿後懸吊設計，操控駕馭時能讓輪胎緊貼地面維持精準與穩定的行路性並應付大部分特殊路況。再加上 Gogoro S1 配置更大的煞車碟盤、對向四活塞卡鉗及全新金屬油管，精良設計兼具極佳散熱效果，精準傳達每分剎車力道，配備 Gogoro 車系的 SBS 同步煞車系統，造就整體制動力。

Gogoro S Performance 系列滿足騎士對性能的渴望，廣受喜好性能車款消費者歡迎，其中又以 Gogoro S1 最具經典代表性，隨後陸續推出 S2 車系，包括 Gogoro S2、Gogoro S2 ABS、Gogoro S2 Café Racer、Gogoro S2 Café Racer ABS、Gogoro S2 Adventure，這次 Gogoro S1 加入冰岩灰新色，在性能之外更融入獨特風格，也讓 S Performance 系列產品更加豐富。

(中時電子報)