四大國際會計師事務所之一的PwC（香港稱羅兵咸永道，台灣稱資誠）最新公布，2019年大陸企業併購交易額降至5,587億美元，為2014年以來新低，交易額與交易數量分別年減14％、年減13％，交易額下降主因是大陸與海外併購均下降。

香港信報20日報導，PwC亞太區交易服務主管合夥人鮑德暐表示，2019年大陸併購市場延續降溫趨勢，巨大的市場不確定性，再加上大陸去槓桿化進程限制融資管道，導致大陸併購交易金額和交易數量急劇下降，跌至2014年的水準。但海外入境併購金額，儘管整體規模小得多，卻創下歷史新高紀錄，其中包含若干宗比較大的醫療健康行業交易。

鮑德暐續稱，新冠肺炎疫情對併購交易活動造成很大的短期不確定性，這使得對2020年全年的預測變得十分困難，預期併購交易活動會縮減，且在2020年上半年延續2019年的下跌。若疫情得到控制，預期2020年下半年併購交易活動會有所反彈，整體而言，2020年的併購交易活動與2019年整體相當。

(工商 )