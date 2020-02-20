黃子佼、卜學亮20日開棚錄《超級同學會》，辛龍和黃子佼過去也曾為國中同學，他表示有私下傳訊息向辛龍關心，但對方沒有回應，並透露其實與辛龍、劉真不太熟識，僅在節目上碰過面，尤其在她生孩子後也少有聯絡，如今面對劉真病危消息，「現在就是希望大家多集氣，更珍惜緣分，人生無常比日常還來得多。」

黃子佼盼大家都能珍惜當下。（張雅琪攝）

黃子佼即將與孟耿如舉行婚禮，如今卻因為新冠肺炎的疫情受到影響，不確定是否會在4月19日如期舉行，連5月份的蜜月都很傷腦筋。他表示上周本準備要到戶政事務所登記，沒想到長輩提醒他早上十一點到一點會沖老鼠，而他正好生肖屬鼠，所以又沒去登記，他打趣回：「到底是誰在阻止我們結婚。」另外他表示孟耿如原本已期待一個月要當朋友伴娘，沒想到朋友的婚禮延期到11月，「屆時耿如的已婚身分就無法當伴娘了。」

黃子佼忙著籌備婚禮，如今婚宴喜帖正要請廠商列印。（張雅琪攝）

他笑稱飯店有給他一段緩衝期，「飯店希望我們不要取消，可延到下半年，日期好談，畢竟好日子大家都在爭著搶。」兩人甚至也有共識開直播舉辦婚禮，只是還得考量長輩家族等建議，至今都仍在討論，21日他依舊照著原訂計畫要請廠商印喜帖，上頭還浪漫寫著「佼不離孟，如佼似漆」的話語表達對孟耿如的愛意。

(中時 )