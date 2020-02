因全球新冠肺炎疫情延燒,原定2月24日在西班牙巴塞隆納舉辦的MWC世界通訊大會也因而取消,不少科技廠原定發表或展出的產品皆受到影響,但仍有業者選擇在台灣發表新品。

像是本土業者HTC此次推出三款全新的VIVE Cosmos系列頭戴式顯示器,包括VIVE Cosmos Elite、VIVE Cosmos XR以及VIVE Cosmos Play;以及三款可換式面板模組,宣告該公司仍繼續朝VR產品市場邁進。

VIVE Cosmos具備可更換前置面板設計。圖為適合入門玩家使用的VIVE Cosmos Play。(圖/馬景平攝)

VIVE Cosmos系列擁有創新的上掀式設計,讓使用者可以在幾秒鐘內於現實和虛擬現實之間轉換;並具備獨特的可更換前置面板設計,相容於多款模組化配件,未來仍可擴充升級顯示器的功能。

三款新品中,其中有一款VIVE Cosmos Elite配備外部追蹤器,能滿足VR娛樂愛好者對於精準度的要求。整套包含預先裝設的外部追蹤器面板,兩顆SteamVR基地台,兩只VIVE控制器,可以與第一代以及第二代的基地台搭配使用,也能夠配合第一代VIVE與VIVE PRO控制器,提供精準定位追蹤以及大場域的使用環境。適合精準度極高的遊戲如《節奏槍俠》、Superhot VR、Audica、或多人遊戲Battlewake等。

HTC照原定計畫,在2月20日發表VIVE Cosmos系列虛擬實境新品。(圖/馬景平攝)

VIVE Cosmos Elite定價為台幣29,900元,將於2月24日至3月17日在全台HTC銷售通路進行預購活動,並於第一季末開賣,其搭載的外部追蹤面板於第二季將在全球各地以單件配件方式購得,可用以升級VIVE Cosmos Play及VIVE Cosmos,定價為台幣6,600元。

還有一款VIVE Cosmos Play適合虛擬實境的初階玩家購入遊玩,採用Inside-out追蹤技術,不需架設基地台讓消費者立即開始他們的虛擬實境探索,並且隨著消費者需求的改變能進行彈性的調整與升級。,包括多款遊戲如VIVEPORT Video、《憤怒鳥VR: 豬之島》、 The Curious Tale of the Stolen Pets及《漁人傳說》等。售價未定。

