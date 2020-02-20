陸委會舉行例行記者會 說明湖北台人包機返台進度｜2020.2.20

新冠病毒全球蔓延，而位於「疫情風暴中心」的大陸武漢、湖北仍有多位台人無法回國，日前曾有一班專機曾搭載部分滯陸國人回台，但因班機名單以及細節問題，造成後續包機受阻，今日陸委會例行記者會，是否將對武漢包機問題提出解方？

(中時電子報)