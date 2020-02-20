直播》台商何時能返台？陸委會記者會是否提解方 15:442020/02/20 中時電子報 鄭年凱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸委員會。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陸委會舉行例行記者會 說明湖北台人包機返台進度｜2020.2.20 新冠病毒全球蔓延，而位於「疫情風暴中心」的大陸武漢、湖北仍有多位台人無法回國，日前曾有一班專機曾搭載部分滯陸國人回台，但因班機名單以及細節問題，造成後續包機受阻，今日陸委會例行記者會，是否將對武漢包機問題提出解方？ (中時電子報) #問題 #陸委會 #記者會 #武漢包機 #台人 也許您會感興趣 推薦閱讀 搶救大潭藻礁 行動聯盟批環評違法 12:262020/02/17 生活 MLB》總裁也看不下去 太空人道歉太失敗 14:292020/02/17 體育 首批武漢包機台商解除隔離 蔡英文：共同守護關卡 12:012020/02/18 政治 「金溥總操縱青年傀儡」藍營開記者會批 13:072020/02/18 政治 首批從武漢包機返台的台商 18日隔離期滿返家 15:412020/02/18 生活 鑽石公主號台籍旅客回台？陳時中：與日方互相尊重 18:132020/02/18 生活 鑽石公主號台籍旅客將回台 陳時中：高規格防疫措施因應 18:242020/02/18 生活 國民黨團開記者會痛批台電 台電：依法提起訴願中 12:102020/02/19 生活 薛瑞福來台 三大猜想 04:092020/02/20 論壇廣場 新韓流與新台流 04:102020/02/20 時論廣場 政治熱門新聞 「罷黃」如火如荼！連署站曝最新驚人進度... - 政治 罷韓連署數量創新高 高雄市府回應了！ - 政治 彭文正持續深究論文門 網驚呆：太扯了吧？ - 政治 如何看韓國瑜這人？數千韓粉一面倒給「這答案」 - 政治 美CDC將台灣列「社區傳播」名單 蔡英文反駁：陳時中已說明 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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