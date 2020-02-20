平宅房舍老舊，近年北市推動改建，為協助平宅住戶提前預備未來搬遷基金、租金等，台北市社會局首次與中華民國儲蓄互助協會合作，並以福民和延吉2平宅試辦脫貧專案，推動為期3年的「攜手相助希望發展帳戶專案」，只要住戶穩定儲蓄5百至2千元超過9個月，即可小額貸款，且借貸利息北市府還將補貼一半。

北市副市長蔡炳坤20日與儲蓄互助社簽訂合作備忘錄，結合儲蓄、低利貸款、保險保障新型態脫貧專案，提供0.5倍儲蓄金，鼓勵穩定儲蓄，快速累積資產，低利貸款也將保障無法在一般金融機構借款的平宅住戶，避免落入高利貸負債循環；蔡炳坤指出，平宅漸漸改成社會住宅，面臨搬家必須要一筆費用，所以只要穩定儲蓄長達9個月，就能申請小額借貸，最高可借10萬元。

另外，蔡炳坤強調，如參與專案住戶是中低收入戶，3年的身份不會受到影響，目前只招收30戶，未來會看試辦成果繼續擴大；社會局社會救助科長陳肯玉提到，目前已對2平宅舉辦專案說明會，已有40戶提出申請，後續會審核評估。

(中時 )