越籍男子以觀光名義來台，逾期停留非法打工，18日深夜遇警盤查栽了。（翻攝照片／巫靜婷苗栗報導）

1名越南籍男子，去年7月中旬以觀光名義來台，卻從事非法打工至今，大湖警分局南湖派出所獲報，循線編排勤務前往查緝，18日深夜在大湖鄉武榮村坑美寮地區1處民宅，發現逾期停留的男子，他辯稱自己是來找女友，並持朋友的機車駕照企圖蒙騙過關，仍被有「鷹眼」之稱的所長陳樹成識破，訊後將他移送移民署苗栗專勤隊續辦。

該名越南籍男子曾有多次來台非法打工紀錄，去年7月再度以觀光名義入境，流竄各地打零工維生，18日深夜1時許，警方循線前往武榮村坑美寮地區1處民宅盤查時，屋主面對警方詢問避重就輕，堅稱屋內1間房間沒有人居住，警方抱持高度懷疑，開門查看驚見1男1女躲在房內。

3名員警立即上前圍住，要求該對男女提供證件盤查，越籍男子先表示自己是來找女友的，隨後拿出同鄉友人的機車駕照提供查驗，南湖所長陳樹成一眼就辨識出上面的照片與男子不符，立即追問考取駕照的細節，男子卻故作輕鬆，對警方的問題及為何大半夜出門找女友，吞吞吐吐交代不清。

警方認為越籍男子欲蓋彌彰，將他帶回派出所查證身分，經比對指紋後，確認他是以觀光名義入境，在台逾期停留。越籍男子得知身分暴露，可能又要被遣返回國，連忙向警求情。

越籍男子表示，自己在越南沒有工作也沒有讀書，與妻離婚後，為了要扶養孩子才會多次來台打工，想多賺一點。警方訊後依法將他移送苗栗專勤隊續辦。

(中時 )