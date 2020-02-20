軟銀鷹隊資深左投手和田毅今（20）日捐贈35820支疫苗，總值256萬8600日圓（約新台幣70.5萬元）給「世界兒童疫苗日本委員會」，並獲頒感謝狀。2005年起和田毅訂立「我的規則」，每投一球捐10支疫苗幫助兒童，15年來累計已有56萬8890人次受惠，總金額大約3360萬日圓（新台幣922萬元）。

和田毅的捐贈方式是：一軍例行賽每投1球就捐10支疫苗，完投勝加碼每投1球捐20支，完封勝再提升至每投1球捐30支，15年來總共已捐了56萬餘支兒童疫苗，真的超有愛心。

2018年和田毅因左手肘動手術未能上一軍，不過仍捐了31000支疫苗。去年他終於成功復活，出賽12場拿下4勝，並在「日本一」第4戰先發拿下勝投，也幫助軟銀鷹以4連勝橫掃讀賣巨人隊，完成總冠軍3連霸。

和田在捐贈儀式致詞表示，去年捐了31000支疫苗，但因復健的緣故，前年球季並未登上一軍。這次捐了35820支，比起去年增加並不多，卻是靠著一球一球投出來的，意義大不相同，「今年我會盡力去投。」他強調。

和田毅是「松坂世代」強投之一，明天（21日）將過39歲生日；2003年加盟大榮鷹隊並拿下「新人王」，一直是主力先發投手。2012至15年轉戰美職金鶯、小熊隊，但表現平平，累計5勝5敗。2016年重返軟銀鷹隊至今，日職生涯13年共拿下130勝（70敗）、自責分率3.13。

(中時 )