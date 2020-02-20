昨天(2/19)晚上台灣又新增一起案24的新冠肺炎本土病例，是北部60多歲女性，2年沒出國，於1/29晚間到醫院掛急診，2/19確診，感染源至今未找到，長達29天的空窗期，讓大家害怕是否已演變成社區感染？對此，醫師蘇一峰、吳昭寬紛紛表達他們的看法。

《ETtoday》報導，台灣胸腔重症醫師蘇一峰指出「我很悲觀的認為，現在疫情已到達臨界點，社區感染恐怕無法避免。」未來可能要擴大規模採檢檢體，同時考驗台灣檢驗量能是否能負荷，更擔心大量的疑似患者會癱瘓台灣的醫療能力。

「提到社區傳播，是政府最不願意見到的事情！」耳鼻喉科醫師吳昭寬也說，案24感染源未找到，又多次進出醫院，讓人擔心那些醫院裡只有輕度防護的患者、照顧者、病房中臨床病人怎麼辦，「接觸的人是不是更多？會不會造成院內小型社區感染？」

吳昭寬憂心，「尤其醫院又是中央空調，一旦發生狀況，醫院的所有醫護、看過病的患者都要納入篩檢。」坦言很難調查，指揮中心也很頭痛。期待未來會有新冠肺炎的快篩試劑出現，擴大篩檢對象防堵疫情延燒。

(中時電子報)