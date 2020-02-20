國發會表示，108年度（去年）整體公共建設計畫共計378項，年計畫經費4,416億元，經由國發會107年起實施的預警機制與工程會公共建設督導會報相互配合下，108年度經費達成率為93.54%，已連續2年（107及108年）維持在93%以上，超越近8年（101年至108年）的平均達成率89.48%。

國發會於今（20）日召開委員會議，就108年度公共建設計畫執行情形提出上述報告。主委陳美伶請各部會務必強化執行管控，提升效率，並將全年經費達成率95%設為今年的目標，以因應疫情衝擊，穩定經濟發展。

國發會主委陳美伶強調，面對COVID-19（武漢肺炎）疫情衝擊，公共建設成為刺激景氣、穩定經濟成長的支柱。國發會已本於興利原則，研訂「109年度加速公共建設計畫執行成效措施」報院，將以優渥的行政獎勵與獎金，帶給第一線同仁榮譽感，從而激勵士氣，加速公共建設計畫的推動。再衝高上半年的執行量能，並且要讓今年整體達成率達到95%以上，使資源發揮最大效益，確保國家經濟榮景。

(時報資訊)