民眾講出「保庇」2個字，「饅頭」立刻做出朝拜動作，萌樣吸引人。（台中市警5分局提供／張妍溱台中傳真）

台中市警五分局黃姓志工會飼養柴犬「饅頭」，每當值班就帶著「饅頭」到警局，黃女協助洽公民眾乾洗手、量額溫，「饅頭」總是溫馴跟隨主人把關，因長相古錐，讓民眾在防疫緊張時期，增添療癒感，當民眾講出「保庇」2個字，立刻做出朝拜動作，萌樣吸引人竄升警局人氣王。

松安派出所的警察志工黃小姐說，2年前在西屯區知名商圈寵物店遇見「饅頭」，覺得十分投緣，爾後將牠帶往派出所一同擔任志工服務，近日全民忙於防疫，在志工服務時就知道警察工作的辛苦，尤其現在還要協助相關單位防疫工作。

黃小姐表示，當她幫忙民眾測量進入派出所民眾的額溫，並提醒用稀釋酒精清潔消毒，「饅頭」靜靜趴在酒精噴霧機旁邊旁，員警笑稱「饅頭」彷彿在把關「沒消毒，就不給進」，相當有趣。

黃小姐指出，「饅頭」性情溫馴、不會亂吠，加上長相非常可愛療癒，吸引民眾拍照，員警出勤前也逗「饅頭」玩，紓緩勤務壓力心情，讓派出所多了幾分親和感，「饅頭」也與社區民眾互動，做警民最佳外交官。

(中時 )