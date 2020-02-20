美國海軍「羅斯福」號航母及其護航艦艇組成第9航艦打擊群，日前現身在南海海域附近巡弋，有消息指稱，目前航艦打擊群，正在台灣東部遠處外海徘迴，在大軍軍機近期密集頻頻繞台之際，未來動向相當令人關注。

隸屬於美國海軍「羅斯福號」航母的一架艦載預警機於17日，被發現出現在巴士海峽上空，這顯示「羅斯福」號近期可能通過巴士海峽，前往南海活動。這架飛越巴士海峽上空的E-2C預警機編號165813，隸屬於羅斯福號上的VAW-115預警機中隊。

根據美國海軍發布的消息，「羅斯福號」航空母艦此次前往印度-太平洋區域部署搭載的是第11艦載機聯隊，而VAW-115中隊正是隸屬於該聯隊。

當時外外界就猜測，羅斯福號打擊群應該會前往新加坡，今天最新消息顯示，目前僅有打擊群內的一艘巡防艦前往新加坡，整個航艦打擊群目前又轉向西太平洋以及台灣東部外海。

長期追蹤美軍戰機動態的推特帳號「飛機守望」（Aircraft Spots）18日顯示，一架隸屬於美國海軍的EP-3E「白羊座」電子偵察機在南海上空飛行，隨後返回駐日美軍的嘉手納空軍基地。

很湊巧的，昨(19日)天又有一架C-2航空母艦專用運輸機，從東部外海經過前往琉球基地，由於C-2運輸機是航艦上專門運送人員專用，因此C-2在東部外海現身，顯示航艦見打擊群應該在距離不遠處。

(中時電子報)