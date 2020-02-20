危老條例猶如都更特快車，整合、開發時程大幅縮減，使開發商爭先恐後申請，雙北市危老申請件數就佔全國8成，不過，有建商指出，儘管申請危老案誘因大幅提高，但條例仍有不足，加上有建蔽率、容積率上限等問題，呼籲政府應放寬法規，針對改建者，解除容積限制，提升改建誘因。

僑蓮建設總經理李勇志表示，危老條例實施已屆滿2年，讓符合標準的老舊危險建物可以加速更新，猶如都更特快車，但站在居住安全角度考量，危老條例仍有改進空間，尤其應針對地區別的不同，因地制宜進行橫向調整。

李勇志指出，危老條例不似都更有最小基地面積限制，雖然對促進建物翻新有正面效應，但因各地方縣市地方法規不同，使建蔽率、容積率都有所差異，另一方面，小基地危老案，在有限的面積下，改建後難以取得原有一坪換一坪的條件，開發商也難以從中衡量收益，須與鄰地整合才有利潤可賺，但卻因此大幅拉長開發時程，於地主和改建者都不利。

此外，李勇志舉例，新北市板橋區的房價與桃園市蛋白區的房價差距很大，但以危老更新案件來看，土地屬於地主提供，參與的建設公司負責建築成本，但因為房價的差異，在桃園市蛋白區的危老案件，建商受限建築成本及房價，回饋地主的空間自然不大，這也會影響都市核心區以外的危老都更案件成功的原因。

危老條例需要地方縣市政府積極配合及推動，李勇志呼籲政府，應針對改建者，提供建蔽率解除，亦或容積額外獎勵，才能有效落實都更。以新北市政府為例，修訂「都市計畫法新北市施行細則」，「針對20公尺以上主要幹道兩側，基地規模達2000平方公尺以上或完整街廓的建案，最高可加給基準容積20%」，讓地主與建築業者都有意願一起推動都市更新的老舊房屋重建案。

李勇志呼籲政府，應針對改建者，提供建蔽率解除，亦或容積額外獎勵，才能有效落實都更。/圖業者提供

僑蓮建設位於板橋區江翠段的都更案，前後整合超過30年，基地面積905坪，之後改申請危老案僅1年時間就整合完成，且又為首件符合新北都更「第二箭」的要件「主幹道容積加給」危老案，使基準容積加給20%，基準容積從原本300%提高至360%，另加上危老條例獲得38%容積獎勵，核定總容積可達496%，未來將興建地上34層、地下6層、總戶數262戶的住宅大樓。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)