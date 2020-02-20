裁縫老師張春美示範布口罩及口罩套的使用方法。（許素惠攝）

雲林縣虎尾國中老師很認真學做布口罩及口罩套，準備開學後教學生。（許素惠攝）

開學在即，為了讓每周4片口罩可以更盡其用，雲林虎尾國中20日請裁縫老師張春美教授做布口罩及口罩套，主任林永欽等多位老師都一起學，準備當種子教師，開學後教會每個學生DIY屬於自己的布口罩及口罩套，一個醫療口罩搭配自製的布口罩可重覆使用多次，大幅減輕口罩短缺壓力。

張春美貼心地把成人、兒童及口罩套等大樣都畫好，複製給每位學員各1張，大家依樣畫葫蘆，不過關鍵在熨燙，因為必需有摺疊，且使用的布材較軟，對初學者難度較高，得先以珠針固定。

雲林縣虎尾國中老師很認真學做布口罩及口罩套，男老師也來學。（許素惠攝）

雲林縣虎尾國中老師很認真學做布口罩及口罩套。（許素惠攝）

張春美說，口罩材料以透氣及有阻隔為要，所以棉質或紗質較好，尤其是紗質透氣性更高，布口罩可以裝入可過濾的不織布或藥用乾紙巾，而口罩套就將口罩套入，既有防護作用， 又能卸下清洗，可以延長口罩使用時間。

林永欽表示，下周二就要開學，學生每人每周可購4片口罩，對於天天群聚的師生仍吃緊，布口罩及口罩套可以延長口套壽命，讓有限的防疫資源發揮極致，開學後將教每位學生DIY自己專屬的布口罩或口罩套。

如何延長口罩壽命？就學這招。

(中時 )