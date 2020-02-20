大陸PC大廠聯想集團20日公布，截至2019年12月31日的2019／2020財年第三財季業績顯示，當季營收與稅前利潤再創歷史新高，營收達人民幣（下同）993億元，年增0.5％，連續十季增長，稅前利潤為27.5億元，年增11％，淨利潤為18.18億元，年增10.9％。

新浪財經報導，當季聯想集團的PC與智慧設備業務表現為史上最佳，稅前利潤率達到6.2％，營收達到780億元，均創歷史新高。同時在個人電腦市場鞏固全球領導地位，1,790萬台的銷量，創下歷史新高，全球市占率達到24.8％，整體與細分領域銷量增速均超越大環境。

2020年1月13日，國際市場研究機構Gartner、IDC同時發布2019年第四季與2019年全年的全球PC出貨量報告。數據均顯示2019年全球PC市場實現七年來的首次增長，聯想PC的出貨量在2019年全年年增逾8％，整體市占率超過24％，穩居全球第一寶座。

截至20日下午3時40分，聯想集團港股報5.76港元，大漲6.27％。

(工商 )