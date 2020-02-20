日前完成開發的小檜溪自辦重劃區在國泰、亞昕、遠雄、定泰、東騰、昭揚等大型建商搶進下，代銷業者預估，今年區內推案量可望上看400億元，將躋身桃園市區推案量最大的房市戰區，推案房價坐3望4。

耗時30多年整合的小檜溪重劃區，由麗寶機構投入自辦重劃，去年配地完成，因位處大業大有、桃園站前與中正藝文特區等桃園三大成熟區段之間，總面積約40公頃，是繼經國和中路二大重劃區之後，成為桃園市區最受矚目的重劃區。

自去年底首發個案寶佳機構合遠建設「檜樂集」、遠雄集團「遠雄青溪」接連推出後，麗寶機構旗下定泰建設「清溪翫」日前亦公開銷售，目前區內已有約40多億案量公開銷售，多以25~50坪規劃，鎖定桃園區域內首購、首換客層。

以區內擁三塊基地、總面積約3,000坪的定泰建設來說，即籌備了127億元案量。除了首發案總銷17億元的「清溪翫」開價每坪36~38萬元之外，預計第三季將推出位於三民路、春日路口，總銷40億元的「山春翫」，緊接著年底、明年初將會推出鄰南崁溪旁、豪宅規劃、總銷70億元的「富櫻翫」。

定泰建設總經理林夏森表示，定泰工法導入了柱中柱鋼筋等多項獨家專利專利工法，以及全智慧住宅、車位獨位配電、隔音地板等多項創新規劃，「清溪翫」上周公開銷售，銷售率已達三成。

小檜溪重劃區在建商揜進下，住宅區土地行情約每坪80萬元、商業區土地更突破每坪百萬元，包括國建、遠雄、亞昕、東騰等台北建商搶進，也吸引海悅、璞園等台北代銷業者進場推案。

代銷業者認為，由於中正藝文特區土地多已開發完畢，小檜溪又擁有較中路重劃區更優越的地段優勢，房價將從3字頭起跳，具品牌力的建商、且基地條件佳的個案，開價可望站上4字頭。

(工商 )