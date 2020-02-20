受新冠肺炎影響，停靠在日本橫濱港口隔離的郵輪鑽石公主號日傳出2死，對此，資深媒體人黃創夏就在節目《關鍵時刻》中指出，雖然美國是講求人道、人權的國家，但在防疫方面卻十分嚴格，面對拒絕乘坐撤僑專機回美國的民眾，也是不講人道，不配合撤僑SOP就無法入境美國。

主持人劉寶傑當時提問，鑽石公主號已經變成大陸以外，全世界最大的疫區，對此美國要求從日本撤僑，但是美國對自己的僑民說，「只有一次機會」，如果不配合的話就不能回美國。

不配合撤僑的美國人，將被列為入境限制名單，並且通知海關與邊境保衛隊。（圖／YouTube）

根據黃創夏表示，美國17日派出專機撤僑，但郵輪上某部分乘客認為，自己已困在船上20幾天，現在回到美國還要再隔離14天，因此拒絕搭乘撤僑專機，而是跟著日本乘客一同下船，靠其他方式回國；沒想到，美國CDC（美國疾病管制與預防中心）發信給不願意回美國的人一人一封信，目前有100多人，其中有40人已經確診在日本治療，其他的人14天內不准入境美國，已經被美國列為入境限制名單。

美國下令為搭乘撤僑專機乘客在14天內「不准入境美國」。（圖／YouTube）

黃創夏指出，這些人14天內不可取得任何美國飛機的登機證，或是從加拿大、墨西哥還是港口入境，因為名單已經早已知會海關和邊境保衛隊，偷渡就抓起來，美國的意思就是，不配合防疫就沒有所謂人道，防疫絕對不能有破口，這些人通通待在日本或別的地方，14天之後確保健康才能入境。

黃創夏指出，美國已表明這些僑民不可能在這14天內取得美國任何飛機的登機證。（圖／YouTube）

劉寶傑驚呼，「那他的自由呢？他的人權呢」？黃創夏直言，這個時候請馬英九再來問說「這是不是叫做民粹輾壓人權？歧視凌駕人道」連美國這麼先進、防疫資源這麼多的國家也告訴僑民，「我不容許有一個破口」，第二個是在告訴日本，「日本你搞成這樣子，我不信任你，你們（僑民）信任日本，就留在日本」！

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(中時電子報)