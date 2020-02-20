網球寶島一姊謝淑薇目前在杜拜女網錦標賽奮戰，單打雖然從會外賽以「幸運輸家」進入會內賽，可惜第一輪就出局，不過雙打今天凌晨和捷克搭檔史崔可娃直落二收下8強席次，而她也在臉書粉專分享自己近日手寫詩句的照片，展現文青的一面。

謝淑薇分享的照片，寫了一段詩：「初春的氣息還涼，我在輾轉的昏沈中失眠，開了一盞燈，等待瞌睡蟲爬上床，卻等來一抹笑容。」小薇並寫道，她在國外久了很少寫中文，但不能忘記有空還是寫寫字，也因為本季四度在單打會內賽第一輪出局，她透露：「單打再這樣玩下去，我要改變策略了！計畫C很快就會生出來了。」

謝淑薇雖然單打受挫，雙打仍維持好狀態，本季目前進帳1冠1亞，雙打世界排名升至第1，本周挑戰WTA巡迴賽頂級賽等級的杜拜錦標賽，女雙首輪和捷克搭檔6比2、6比2擊退中國大陸組合韓馨蘊/彭帥，今天晚上迎戰美國柯寧（Sofia Kenin）/瑪泰珂桑德絲（Bethanie Mattek-Sands），柯寧是今年澳網女單新科冠軍，不過杜拜站女單首輪爆冷出局，極力透過雙打扳回顏面。

(中時 )