白牌車司機感染源找到！浙江台商驗出病毒抗體 15:562020/02/20 中時電子報 莊楚雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 白牌車司機感染源找到！浙江台商驗出病毒抗體。(資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中部白牌計程車司機感染武漢肺炎病世，指揮中心一路追尋感染源，鎖定一名久咳的浙江台商。《中央社》報導，據了解，2個實驗室都在浙江台商血液驗到抗體，顯示白牌司機有明確接觸史。 直播》台灣社區出現防疫破口？ 指揮中心16：00說明 新冠肺炎國內再添1例 白牌司機妹妹中鏢 (中時電子報) #浙江台商 #白牌司機 #感染源 #抗體 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣第一例新冠肺炎死亡 61歲白牌司機 21:282020/02/16 財經 掌握3名陸港澳旅史可疑感染源 陳時中：社區人傳人風險低 22:372020/02/16 生活 追死亡首例染病路線 1／22到台中機場接浙江台商 12:022020/02/18 生活 這類患者恐引爆社區感染？沈富雄分析後卻說... 14:222020/02/18 政治 第2例家庭群聚 追蹤及隔離384人 04:102020/02/19 生活新聞 他曝防疫最嚴重炸彈 白牌司機弟弟也是司機？ 08:172020/02/19 政治 新冠肺炎國內再添1例 白牌司機妹妹中鏢 14:572020/02/19 生活 白牌司機胞妹中鏢 衛生局急召開會議 17:002020/02/19 社會 白牌司機疫情假消息 2人送辦 14:282020/02/20 社會 北部婦感染源無解 醫嘆：社區感染已達臨界點 15:452020/02/20 生活 生活熱門新聞 診所醫眼尖「發現第19例」反被罵爆 女兒吐心聲：爸爸沒有錯 - 生活 回溫到下周 彭啟明曝228連假天氣有變數 - 生活 逛好市多吃到這個停不下來 網一看大驚：不能買 - 生活 獨》劉真命危 選擇手術方式竟藏洋蔥 - 生活 別用酒精擦手機 專家曝下場悲劇 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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