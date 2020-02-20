中部白牌計程車司機感染武漢肺炎病世，指揮中心一路追尋感染源，鎖定一名久咳的浙江台商。《中央社》報導，據了解，2個實驗室都在浙江台商血液驗到抗體，顯示白牌司機有明確接觸史。

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新冠肺炎國內再添1例 白牌司機妹妹中鏢

(中時電子報)

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