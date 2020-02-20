新北市45歲林姓男子日前持健保卡，至樹林區復興路一間藥局購買口罩，疑因未繳納健保卡費遭鎖卡，店員告知無法購買，林男竟情緒失控在店內咆哮，嚇壞店內民眾，排隊的30歲王姓女子試圖解釋，卻遭林男飆罵又醜又肥，警方獲報後趕抵現場並將林男帶回警局，結束這場鬧劇。

據了解，林男事後辯稱自己喝醉酒，忘記自己沒繳健保卡費，才會出現脫序行為，但王女不滿林男謾罵涉及人身攻擊，堅持提告妨害名譽。

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(中時 )