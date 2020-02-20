健保費未繳遭鎖卡 男領無口罩藥局內發飆 15:592020/02/20 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 45歲林姓男子因無法購買口罩在藥局發飆。（民眾提供／許哲瑗新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市45歲林姓男子日前持健保卡，至樹林區復興路一間藥局購買口罩，疑因未繳納健保卡費遭鎖卡，店員告知無法購買，林男竟情緒失控在店內咆哮，嚇壞店內民眾，排隊的30歲王姓女子試圖解釋，卻遭林男飆罵又醜又肥，警方獲報後趕抵現場並將林男帶回警局，結束這場鬧劇。 據了解，林男事後辯稱自己喝醉酒，忘記自己沒繳健保卡費，才會出現脫序行為，但王女不滿林男謾罵涉及人身攻擊，堅持提告妨害名譽。 ★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！ (中時 ) #口罩 #卡費 #自己 #藥局 #健保 也許您會感興趣 推薦閱讀 衛生所加入賣口罩 南市兒童口罩銷量差 16:182020/02/16 生活 蘇揆臉書分享口罩數量提升 可購買人次增加 23:382020/02/17 政治 雲縣社區媽媽齊心 趕製口罩套 04:102020/02/18 地方新聞 宜蘭四結福德廟拚防疫 擲聖杯送布口罩 14:252020/02/19 生活 彰化》家長開學不擔心 縣內兒童口罩庫存尚有4萬多 15:252020/02/19 生活 採‧訪‧線‧上－口罩數量到底誰說了算？ 04:102020/02/20 產業特刊 口罩增加 藥局怒：其他生意都不用做了 13:372020/02/20 生活 兒童口罩增加 藥師工時多2成 13:332020/02/20 生活 口罩販賣量加倍 花蓮藥師：國軍應加入分裝口罩 14:132020/02/20 生活 給口罩穿外衣 羅東漢民社區教製口罩套 14:162020/02/20 生活 社會熱門新聞 24例確診北部婦活動範圍曝光 愛唱卡拉OK、公園運動 - 社會 家門口驚見「野鴛鴦」 女上男下好激情 - 社會 衛福部科長耍官威 遭判決記過懲戒 - 刑案 正妹「性癮症」發作！慶生會一晚狂戰4男 睡過130人 - 社會 蘆洲父子住家輕生亡 最後簡訊「錢下輩子再還」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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