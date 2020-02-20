蔡英文總統關心「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）」疫情，今（20）日視察國衛院，瞭解最新疫苗與藥物研發進度。蔡英文肯定國衛院平日厚植研發實力，能在疫情爆發時迅速投入，也期勉能在最短時間內有所突破，讓國人安心。

國衛院院長梁賡義表示，國衛院是國內唯一的任務導向醫藥衛生研究機構，在國家面臨重大醫藥衛生議題時，皆能積極主動提出對策，協助政府解決問題，像是過去遇到腸病毒、SARS、禽流感、塑化劑及登革熱等公衛重大事件，國衛院每一次都是挺身而出，此次面對「嚴重特殊傳染性肺炎」也不例外。

梁賡義說明，國衛院現階段的研發重點包括疫苗開發、快篩試劑研發、藥物研發、流行病學預測模式及台灣新型嚴重特殊傳染性肺炎研究網及資料庫之建立。

疫苗開發部分，目前有四大規劃方向，包括合成胜肽疫苗、重組病毒疫苗、DNA疫苗及次單元疫苗，其中合成胜?疫苗將可以最快進入臨床試驗；另將研發治療型抗體，用來製備具有中和「嚴重特殊傳染性肺炎」病毒之治療型單株抗體，並將產製治療型馬血清，以提供急重症患者在非常緊急狀況下，可作為使用選項之一。

快篩試劑開發部分，國衛院也利用過去與國防醫學院預防醫學研究所合作開發的抗SARS病毒的抗體為基礎，挑選出可以辨識嚴重特殊傳染性肺炎病毒的抗體，以利投入檢驗試劑開發。

另外，藥物開發，則藉由1、自行開發的人工智慧藥物分析與藥效預測系統，針對現有藥庫進行篩選，搜尋可能抑制嚴重特殊傳染性肺炎病毒的藥物；2.從老藥尋找可能具抑制嚴重特殊傳染性肺炎病毒的藥物；3.由藥所進行多年娃兒藤生物鹼及其衍生物的藥物開發，已可利用藥物篩選平台技術測試抑制嚴重特殊傳染性肺炎病毒之效果；4.國衛院已經完成瑞德西韋毫克級的合成，純度97%。預計在兩星期內就可以提升到公克級合成，未來可以配合疫情爆發時之國家所需，希望是備而不用。

公共衛生方面則包括：1.流行病學預測模式：國衛院建置流病預測模型，由境內外感染的病例提出精準的預測模型，同步計算並預估相關所需之醫療物資及隔離負壓病床數等，可做為防疫之重要參考；2.台灣新型嚴重特殊傳染性肺炎研究網及資料庫：系統性自全台灣合作醫院收集新型嚴重特殊傳染性肺炎病人的相關檢體及臨床資料，並進行加值分析，建立一個大型的研究網及資料庫，同時也會納入去（108）年底創建的國家級人體生物資料庫整合平台中，對外提供全國產政學研醫各界申請使用。

蔡英文表示，防疫視同作戰，而疫苗、快篩試劑與藥物就是最好的後勤支援。國衛院作為一個以任務為導向的研究機構，過去已累積可觀的研究能量，期盼國衛院能在最短時間內傳出捷報。

(工商 )