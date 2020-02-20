由玄彬、孫藝珍主演的韓劇《愛的迫降》播出後引起收視狂潮，身為戲迷的華視主播黃柏齡將在今日(2/20)《華視新聞8點檔》連線視訊訪問真實台灣版的女主角陳鈴真，帶觀眾一探她與前北韓柔道選手李昌壽的愛情故事，節目中也將播出當年兩人婚禮的珍貴新聞畫面。主播黃柏齡大嘆：「真的是很少見的愛情故事，很羨慕兩人純粹的愛情」，透過許多管道最後終於連繫上了陳鈴真本人。

《華視新聞8點檔》連線視訊訪問真實台灣版《愛的迫降》的女主角陳鈴真（華視提供）

近日韓國網紅包進(本名李虎進)在網路影片中揭露了自己父母相戀的故事，他的父親李昌壽曾是北韓柔道選手，在1989年南斯拉夫世界柔道錦標賽中認識來自台灣的柔道國手陳鈴真，兩人一見鍾情，在1991年李昌壽更為愛成了「脫北者」，在歐洲柔道世界盃參賽返國途中逃到南韓大使館尋求庇護，更透過媒體尋找來自台灣的陳鈴真，陳鈴真在台灣報紙上看到報導後，也為愛飛到南韓與他相聚，僅約會4次的兩人就決定廝守終生，一時傳為佳話，而在1992年時華視新聞亦特別前往南韓採訪報導了兩人的婚禮，兩人換穿了西式禮服與傳統韓服，在親友見證祝福下完婚，堪稱是《愛的迫降》台灣版的跨國愛情故事。

主播黃柏齡秀出特別版酒精，以往這瓶身設計是拿來裝酒用的，現在用來防疫。（華視提供）

(中時 )