獨立樂團「甜約翰」近日將通告處女秀獻給《音樂萬萬歲4》，與王若琳、I Mean Us暢聊樂壇「經典人物」。雖然表演經驗無數，但第一次進攝影棚錄影仍讓甜約翰緊張不已。

甜約翰首次進棚錄影。（圖／公視提供）

第一次進電視攝影棚錄影的甜約翰，自我介紹時正襟危坐的模樣，讓主持人馬世芳笑說：「為什麼有種在求職面試的感覺？」演出經驗豐富的他們則說，電視錄影跟平常不一樣，「在外表演都是觀眾，他們是來聽音樂放鬆的，攝影棚裡面，鏡頭非常Focus在我們身上，特別放大的感覺。」主唱浚瑋直說「滿抖的」。

甜約翰除了演唱原創曲之外，也挑選了去年金曲獎最佳年度歌曲《玫瑰少年》致敬，這首由五月天阿信寫給蔡依林的歌曲，原本結合EDM元素，但在甜約翰的改編下，合弦變得比較憂傷一點，頗具文青風格。馬世芳也非常喜歡這首歌的初衷，他說「邊緣小眾，恐懼不敢出聲的人，聽到這首歌也會願意站出來，因為他們感覺到自己並不孤單，選這首歌很有意義。」

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(中時電子報)