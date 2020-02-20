房產代銷業是台灣房地產重要的推手，接案方式與公司質量都影響著台灣房市的素質，根據房地產市調機構統計，海悅持續蟬聯冠軍，中、小型代銷全員退出榜單之內，顯示在房地產復甦之下，大型代銷不約而同擴張接案動能，大舉在房市中攻城掠地，小代銷生存空間反而受到擠壓。

根據住展雜誌統計，2019年北台灣（新竹以北含宜蘭）十大代銷榜單，第一名仍是海悅國際，以破千億案量，持續連霸11年冠軍，第2~10名依序信義、新聯陽、甲山林、新高創、華威、新理想、甲桂林、創意家、傳真等代銷業者。

住展雜誌研發展何世昌表示，2019年十大代銷全由大型代銷業者包辦，中、小型代銷全員退出榜單之內，顯示在房地產復甦之下，大型代銷不約而同擴張接案動能，大舉在房市中攻城掠地，小代銷生存空間反而受到擠壓。

排行榜第一名的海悅國際，2019年接案量約為1005.5億元，連續11年蟬聯代銷界霸主。(圖/業者提供)

排行榜第一名的海悅國際，2019年接案量約為1005.5億元，連續11年蟬聯代銷界霸主，也是唯一連兩年案量達到千億元以上的代銷。海悅2019年接案足跡幾乎遍及北台灣，唯獨宜蘭沒有接案銷售。

竄上亞軍的信義代銷，近年以「全房產」模式整合仲介與代銷資源，在代銷界攻城掠地，2019年接案量達681.6億元，較2018年大增近458億元。如此龐大的接案量，其中約有250億的案量是其他建商自售、或第一手代銷未能售完的重推案，光「冠德信義」就灌進180億元。

而在代銷業已立足逾20年的新高創廣告，今年首次入榜，靠承接新北三重「築禾交響院」150億元、竹北「興時代」40億元，使排名由第12名躍增至第5名。，2019年案量暴衝到387.6億元，較2018年激增近2倍。

深耕桃、竹地區的華威廣告，2019年接案量達308億元，較前年成長百餘億元，排名則上升一名。華威接案動能主要來自於A7重劃區，光A7重劃區的量體就占接案量約8成之多。

創意家2019年案量約為226.5億元，擠進第9名。創意家經營重點區向來集中於北北桃，近幾年來又以新北市接案量較多，不過今年台北市接案量將倍增，光北市案量可能超過5百億元，預期今年排名將會大幅度上升。

何世昌認為，由於去年房市景氣好，代銷拚盡全力接案，「接越多賺越多」。但今年上半年房市恐籠罩在新冠肺炎疫情當中，今年各大代銷或許不會一昧追求衝高接案量，而會回頭重視銷售率。畢竟，代銷業要有成交才有錢賺，在嚴竣的疫情之下，能賣掉多少房子將會比接多少案量更重要。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)