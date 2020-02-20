陳小弟弟開心體驗摘採草莓。（王文吉攝）

草莓世界觀光果園近期幾乎天天都有安親班、幼兒園入園進行校外教學。（王文吉攝）

新冠肺炎疫情持續升溫，衝擊電影院、百貨業等室內相關活動，反觀戶外活動不受影響。潭子草莓世界觀光果園最近入園數較去年同期逆勢成長2成，且受惠寒假延長2周，近14天以來幾乎天天都有安親班、幼兒園入園進行校外教學，下周開學後還有3間安親班預約。

位於潭子的草莓世界觀光果園占地約3公頃，今年增加4分地「高架區」。莓農許明興試種自行選育的3種新品系草莓，皆具有產量高、色澤鮮紅、紮實度高、耐運輸及表皮不易破損等優點，預計年底發表，並汰換舊有品種。

許明興指出，目前市售約9成都是香水草莓，有不抗病、風味淡、口感偏軟等缺點，他自己改良選育，園區8成都是未公開的新品種，許多遊客嘗後直呼「跟外面吃的不一樣」，得到許多回流客肯定。很多人以為農曆年過完，草莓季就結束了，其實，2至3月春季才是盛產期。

草莓自2月中起進入盛產期，許多幼兒園安排校外教學。（王文吉攝）

許明興表示，以往常有計程車載送新加坡、港澳自由行旅客來採果，最高紀錄1天有15組，今年過年後突然歸零，倒是疫情延長寒假，許多國人帶孩子走向戶外，以及校外教學從室內轉向戶外，入園數反較去年同期成長約2成。

帶子女來採果的陳先生說，寒假本來要帶小朋友出國，後來都取消了，留在國內並減少室內遊樂，幾乎都往戶外跑。陳太太表示，無論公立、私立小學，每班幾乎都有1、2位同學的父母是台商，擔心恢復上學容易群聚感染，帶孩子親近大自然、曬曬太陽，有助防疫。

莓農許明興研發的新品種草莓，果形扁圓，形似蟠桃。（王文吉攝）

莓農許明興試種自行選育的3種新品系草莓，皆具有產量高、色澤鮮紅、紮實度高、耐運輸及表皮不易破損等優點。（王文吉攝）

(中時 )