日韓賞櫻季即將到來，每年要搶3、4月去日韓的機票一位難求，但因日韓兩國的新冠肺炎確診病例數字不斷攀升，國人紛紛取消訂單，旅行社接電話也接到手軟。旅遊品質保障協會表示，韓國退團比例高達5成，日本也有6成，這恐是國人瘋櫻花15年以來最慘淡的一年。

南韓昨日突然暴增31例肺炎確診案例，其中有30例在大邱，全國共計感染人數來到82例，再度重創韓國旅遊市場。旅遊品保協會東北亞線發言人蔡錦惠表示，從昨天開始取消電話接不完，因不確定因素多，旅客信心不夠，韓國訂單已經取消到3、4月份，尤其釜山，這2天取消的單再增加兩、三成，市場上取消的訂單超過五成，剩下還沒取消的旅客可能還在觀望，加上釜山航空將3月底前的航班幾乎取消，影響3月中下旬至4月初的賞櫻季。

另外，在日本旅遊市場方面，因橫濱港外的鑽石公主號已有621名確診案例，且昨天解除隔離，面對防疫各國各自接回國民後都相當謹慎，但日本政府卻讓下船乘客自行搭乘大眾運輸工具回家。蔡錦惠表示，日本訂單取消的最高峰在2月10日及11日這兩天，因當時爆發疑有社區感染、有確診病例搭東京地鐵，累積取消的訂單超過6成。今年疫情衝擊，恐怕是15年以來最慘淡的一年。

東南旅行社經理廖宇宸提醒，有報名旅行團的旅客，可先查詢要去國家的旅遊警示，我國觀光局目前對陸港澳列為3級警告而且禁止旅行團前往，新加坡2級警示，泰國、日本及南韓均為1級注意，依據觀光局公布的參團解約退費原則，1級至3級均須依照定型化契約走，在扣除必要費用，還須扣違約金，只有被觀光局禁止前往的陸港澳團，旅行社會全額退費。

(中時 )