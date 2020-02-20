春暖花開賞花趣！新北市三芝櫻木花道山櫻花已盛開，目前花開約5~6成，預估花期至2月底。228連假期間出遊若不想人擠人，不妨來此秘密山徑賞櫻。青山路從雞母宮至五腳松咖啡，長約4公里的道路是櫻花種植最密集的地方，除了可以賞櫻外，樹下的杜鵑花也進入花期，嫣紅奼紫，美不勝收！

三芝青山路山櫻花花況。（圖取自新北市景觀處官網）

每年到了2月、3月就是大家瘋賞櫻的時節，新北市三芝區內道路種植的櫻花多達1 6000株，總長近70公里。目前三芝區內有山櫻花、八重櫻及吉野櫻等各色品種，各品種依所需天氣、溫度及陽光等需求條件，陸續競相綻放。

青山路櫻花。（圖取自新北市景觀處官網）

三芝主要的賞櫻景點除了青山路及大湖路兩旁外，還有大坑溪畔的「三生步道」，目前步道後段八重櫻已陸續綻放，預估228連假期間花開可達4~5成。此外，從青山路到大湖路，沿線栽種有密集的櫻花樹，大部分為台灣原生種山櫻花及八重櫻。

三生步道八重櫻盛開。（圖取自新北市景觀處官網）

當沿線櫻花盛開，沿著蜿蜒山徑移動，可見兩旁一片紅粉色花朵與青山藍天相映，美不勝收，也因櫻花夾道綻放，讓該路段有「櫻木花道」的逗趣稱呼！

青山路櫻花美景。（圖取自新北市景觀處官網）

歡迎大小朋友賞櫻趣，接近大自然！然也提醒大家，新冠肺炎來勢洶洶！如出沒人潮眾多的地點，搭乘大眾交通工具時，建議還是要戴上口罩，除可避免把病原傳給別人外，也可保護自己，避免空氣中的有害物質進入體內。在防範疫情時，也要讓自己的生活規律也安全。

三生步道八重櫻盛開。（圖取自新北市景觀處官網）

(中時電子報)