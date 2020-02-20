郵差每天在外趴趴走，還替國家肩負起口罩與酒精的配送任務，卻傳出中華郵政每日只分到1萬2000片口罩，而全公司共有2萬6000名員工，日缺1萬4000片，就算只分給1萬8000名第一線人員，每天還是缺6000片，引起基層不滿。

台中某公司因1名員工親人感染新冠肺炎，導致所有員工隔離、公司暫停營業，引起社會關注。今有郵局員工在臉書粉絲團「郵局郵政全民開講」貼文指出，中華郵政基層口罩不足，郵差每天在外面趴趴走，有可能送到正在居家隔離的住戶，「萬一因為送掛號而感染，誰要負責」，並質疑會不會像台中停業的公司一樣，「一人染病，全局員工隔離」，呼籲社會重視此問題。

中華郵政坦言，全公司有2萬6000名員工，其中包括約9000名外勤郵差、9000多名郵局窗口員工，較急迫的口罩需求每日將近2萬片，但目前每日配額僅1萬2000片，會繼續向交通部爭取。

中華郵政指出，目前配給方式是優先給外勤、第一線人員，內勤需求則沒這麼大，調配由全台19個責任中心局自行規劃，原則上需要負責到醫院、診所、車站或其他人口眾多地區的郵差，可優先領取口罩。

(中時 )