國際嬌生集團旗下楊森藥廠，在經濟部技術處支持下展開「台灣-楊森合作計畫」，讓楊森與工研院共同研發「雙效免疫治療藥物開發技術」，此為台灣與國際藥廠首次共同出資合作的案例，開啟我國生醫領域研究與國際創新合作模式的里程碑。

經濟部技術處處長羅達生指出，這次台灣-楊森合作計畫挑選工研院的「雙效免疫治療藥物開發技術」深入研發，不但首創共同研發合作模式，也彰顯科專卓越的新藥研發及嚴謹的臨床要求成就，成為台灣新藥研發與國際對接最重要的關鍵。

工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬表示，2018年與楊森藥廠共同啟動「Taiwan-Janssen Grant Call計畫」後，開啟台美醫藥研發合作契機，這次工研院「雙效免疫治療藥物開發技術」雀屏中選，將由楊森與經濟部共同提供3年100萬美元研究經費。

林啟萬說，該技術可結合腫瘤標靶性及多重免疫調節，已獲得初步驗證，能有效提高癌症治癒率， 與楊森共同研發將有助台灣生技新藥快速插旗，取得市場先機。

嬌生集團亞太創新中心資深總監夏明德強調，該集團目前主要聚焦一型糖尿病、肺癌、大腸癌及健康寶貝四個計畫，與台灣合作則聚焦在肺癌與大腸癌的領域，希望在雙方進一步合作下，將疾病從被動治療變成主動防禦，造福更多患者。

(中時 )