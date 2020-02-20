中美貿易戰於2019年底達成第一階段協商，2020年初卻因新冠肺炎蔓延，造成全球供應鏈和經濟問題，卻也帶來轉機。

勤業眾信聯合會計師事務所今（20）日發布《2020 銀行與資本市場產業趨勢展望》報告分析，因數位化科技帶動金融產業改革，「科技應用與強化使用者體驗」仍為兩大發展趨勢，呼籲金融業者從「監管、科技、風險與人才」四面向著手，改善企業營運效率，縮短與消費者間的溝通距離，以應對現階段的局勢。

勤業眾信聯合會計師事務所銀行與資本市場產業負責人陳盈州表示，中美貿易戰與香港的不穩定性，帶動了市場對台灣成為下一個亞洲金融中心的討論，雖然台灣受到法規體系、稅制及匯率等因素影響，較不利於競逐；然而，海外動蕩的情勢確實拉抬了資金回台意願，配合政府鼓勵企業回台投資、擴大金融業務範圍，仍有望活絡台灣金融市場。

陳盈州建議，2020年銀行業應從「監管、科技、風險與人才」四面向著手，重新檢視營運目標並強化核心基礎架構，依照市場地位扮演好金融中介人角色，提供消費者與企業更良好的服務品質。

(工商 )