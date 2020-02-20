受到新冠肺炎疫情影響，手機大廠蘋果在大陸所有的Apple Store零售店一度臨時關閉。蘋果官網20日顯示，廣州、上海、成都、瀋陽、大連、青島等城市12家Apple Store零售店已恢復營業。重新營業的門市依然採用特殊營業時間上午11時至下午6時。

中新經緯20日報導，此次恢復營業的蘋果Apple Store零售店包括上海3家、廣州2家、瀋陽2家、大連2家、成都2家、青島1家。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）於20日上午發文稱，「隨著我們歡迎員工和顧客回來，並與供應商夥伴一起努力安全平穩地復工，我們一直恪守著對所在的大陸眾多社區的承諾。為對他們的努力貢獻力量，Apple將加倍捐款金額，以支持即時救助工作，以及整個社區的長期恢復」。

蘋果中國1日發布公告稱，基於近期公共衛生與預防的考量，即日起至2月9日24時，大陸所有Apple Store將臨時關閉。2月10日，蘋果公司在大陸的辦公場所與客服中心恢復運轉。2月14日，蘋果公司宣布北京的5家Apple Store恢復營業。

另據路透報導，蘋果公司17日表示，2020年第一季將無法達成營收目標，因為新冠肺炎疫情影響在大陸的生產與需求。目前，雖然大陸生產設施已經復工，但生產提速慢於預期。

蘋果公司稱，由於大陸的製造設施仍未全能運轉，iPhone供應將「暫時受到限制」。該公司還表示，由於大陸大部分門市未恢復營業或縮短營運時間，影響大陸市場的銷量。

(工商 )