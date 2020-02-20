新富發昨（20）日以83.7589億元搶下達新工業於台中七期釋出的精華地段，開出2020年新春台中標售熱門土地第一槍，有鑒於台中近年來房市交易熱絡，吸引大型建設公司的大舉獵地，包括國泰、豐邑、精銳也紛紛搶進插旗。

興富發看好台中都會發展機會，又有人口紅利加持，積極在台中佈局，除了此次砸下83.75億元，成功搶下台中大遠百旁2,500坪的商業土地外，近幾年也積極在台中推案、獵地，最著名的建案包括烏日高鐵站特區的「夢幻誠」、八期重劃區核心的地標型輕豪宅「文心愛悅」。

同樣是大型建商的國泰建設也磨刀霍霍，不僅去年以總價11.91億元重金，買下位在七期南側惠文路與大墩11街口角地，面積達1031坪，換算單價約為115.5萬元，今年1月再砸下15.16億元重金，買下山西路與崇德六路口2,446坪的建地，每坪購買單價達62萬元；兩案均是台中目前最具話題性的地段。

另外，在台中插旗的品牌建商還有去年購入市政路與河南路口的2,493坪土地，總價66.5億元的豐邑建設，該案為去年七期最大的土地交易案；寶輝建設於台中歌劇院附近購入惠民路、緊鄰歌劇院的停車場用地，面積520坪，總價8.4億元；雙橡園開發則以63萬元高價、買下仁平段2,600坪建地，地點就位於國建新購土地的對面；而精銳建設買下梅川東路五段與崇德二路二段路口建地；惠宇建設則買下崇德八路與豐樂路三段路口的2,500坪建地，每坪購買單價約50萬元。

台中市不動產協會聯盟理事長楊祥銘表示，以建商近期布地趨勢來看，目前台中最夯的地區包括鄰近水湳經貿園區周圍的單元八、橫跨北屯區和西屯區的14 期美和庄市地重劃區；由於台中建設動能愈趨強勁，包括興建中的台中綠美圖、水湳國際會展中心、水湳智慧營運中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等，未來發展不可限量，因此吸引建商赴台中養地。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)