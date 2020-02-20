中央流行疫情指揮中心19日公布台灣第24例新冠肺炎病例，指出該病例為60多歲已退休婦女，平日喜歡到附近公園運動、與朋友唱歌等，消息傳出後對KTV業將是一波衝擊，原本就傳出將放無薪假的說法即將成真。

早在7日就傳出北市有多間分店的KTV業者，要求員工每天減少1小時工作時數，或者每個月減少5天出勤，原因是因為疫情的影響造成生意下跌，希望員工能夠共體時艱，雖然該KTV的無薪假說法可能另有隱情，但在新冠肺炎第24例傳出後將會成真。

中央流行指揮中心昨晚公布國內出現第24例，這名北部60多歲女性近2年無出國史，於1/22至1/29四度到診所就醫，女病患因症狀變嚴重且呼吸急促，於1/29晚間前往醫院急診，經查為肺炎。

疫情指揮中心指出，該名女性生活單純，平日主要活動是在家看電視、社區裡面的運動公園運動以及和朋友唱卡拉OK，目前僅掌握患者的女兒有一名同學自杭州返台，1/6曾經碰面，但以接觸、發病等時間推算，感染可能性低，所以引發社區感染的疑慮。

不過在大陸北京就有1名案例因為家族一起唱卡拉OK來感染11個人，主要是因為麥克風上布滿眾人的口沫，唱歌時又相當靠近口鼻，因此被感染的風險更高，消息傳出後可能更降低民眾前往KTV消費的意願。

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(中時電子報)