環保局在崁仔頂裝設電眼，一個月就取締50件亂丟垃圾。（基隆環保局提供／許家寧基隆傳真）

環保局已通報警方追查，並考慮擴大監視器範圍。（基隆環保局提供／許家寧基隆傳真）

基隆崁仔頂是北台灣最大的魚市場，收攤後部分攤販留下滿地保麗龍盒與垃圾，飄散惱人惡臭，去年底環保局裝設「電眼」取締，1個月就開罰50多件亂丟垃圾，近來卻發現監視器遭人「連根拔起」，惡意砸毀丟棄在地，市府以通報警方追查中。

崁仔頂魚市入夜後燈火通明，充滿熱鬧吆喝聲音，過去魚貨拍賣後，堆積如山的保麗龍箱與垃圾，忙壞清潔隊員，髒更重創觀光形象，環保局11月底起依廢棄物清理法擴大稽查，發現棄置垃圾即取締告發，每亂丟一箱就按箱開罰1200元，並視違規情節加重處分。

環保局在魚市及商圈展開不定期夜間稽查，針對外縣市魚販部分，則是在最容易遭人任意棄置垃圾的愛一路保麗龍集中暫置區，架設1台監視器，去年12月裝設以來，就開出50多件罰單，近日發現鏡頭全黑，才驚覺監視器卻遭人破壞。

環保局長賴煥紘說，自從監視器設置以後，成效很好，隨意棄置垃圾、造成環境髒亂情形已經大幅改善，懷疑可能有被取締民眾不滿荷包失血，砸毀監視器洩恨，已通報警方揪出破壞民眾，環保局也會考慮在其他路段持續增裝監視器，擴大取締範圍。

環保局也呼籲魚販及市民，務必配合將保麗龍箱清洗或將分類好的垃圾放置在愛一路、仁五路的保麗龍集中區回收，集中區開放時間為凌晨2點至上午7點，超過開放時間請自行載運清理，違法棄置將逕行取締告發，勿以身試法。

(中時 )